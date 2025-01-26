Bursa'da 137 yıldır Mi'raciye geleneği yaşatılıyor
Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde Mi'raciye okunarak, katılımcılara süt dağıtıldı.
Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde Mi'raciye okunarak, katılımcılara süt dağıtıldı.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde 137 yıldır devam eden geleneğin yaşatıldığı bildirildi.
İkindi namazının ardından burada Mi'raciye okutulup, cemaate süt ikram edildi.
Kentteki Mi'raciye geleneği, Osmanlı döneminin son yıllarında, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Safiye Hatun'un vasiyetine dayanıyor.
Söz konusu camide, 1888 yılındaki Miraç Kandili'nde, Miraç olayının anlatıldığı ve süt dağıtıldığı, Safiye Hatun'un vasiyeti ve vakfiyesi gereği bu geleneğin her yıl sürdürüldüğü biliniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.