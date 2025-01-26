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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü

        BURSA'nın İznik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Baştürk (18) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:55
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü
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        BURSA’nın İznik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Baştürk (18) hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Darka mevkisinde meydana geldi. Ahmet Baştürk idaresindeki 16 FBA 18 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FE 9125 plakalı otomobil çarpıştı. Devrilen motosikletten düşerek savrulan Baştürk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Baştürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki bir binanın güvenlik kamera kaydına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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