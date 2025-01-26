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        Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

        Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:37 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:46
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        Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
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        Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

        Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda dualar edildi.

        Namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - Bilecik

        Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler ile şehitler için dua edildi.

        Kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın, ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmak olduğunu kaydetti.

        Müminin miracının özünde, insanlığın iyiliği ve hayrı için çalışmasının bulunduğunu ifade eden Dilek, şunları söyledi:

        "Bu yönüyle insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin iyice örselendiği, paylaşmanın ve infak etmenin görmezden gelindiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkandır. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Miraç; aynı zamanda Mescid-i Aksa'dır. Mescidi Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

        Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de, Miraç Kandili dolayısıyla kentteki pek çok camide çeşitli programlar yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, yoğun katılım gösterilen programlarda vatandaşlar, dua etti.

        Akşam vakti kılınan namazın ardından ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de vatandaşlar Miraç Kandili için tarihi Şerif Paşa Camii'nde bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin ardından dualar edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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