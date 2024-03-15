TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı

BURSA'da, TIR'a arkadan çarpıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı. Bayılan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Aracın yanması ve sürücünün bayıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, gece saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Görükle Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İzmir yönüne giden Y.F.E. (35) yönetimindeki 34 YFE 94 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden R.T.'nin (39) kullandığı 17 ZF 254 TIR'a arkadan çarptı. Kazada cip alev alırken, sürücü Y.F.E. bayıldı. Çevredekiler tarafından araçtan güçlükle çıkarılan sürücüye ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y. F. E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada aracın yanması ve sürücünün bayılması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı.