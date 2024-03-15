Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı

        BURSA'da, TIR'a arkadan çarpıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, TIR'a arkadan çarpıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı. Bayılan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Aracın yanması ve sürücünün bayıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza, gece saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Görükle Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İzmir yönüne giden Y.F.E. (35) yönetimindeki 34 YFE 94 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden R.T.'nin (39) kullandığı 17 ZF 254 TIR'a arkadan çarptı. Kazada cip alev alırken, sürücü Y.F.E. bayıldı. Çevredekiler tarafından araçtan güçlükle çıkarılan sürücüye ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y. F. E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Bu arada aracın yanması ve sürücünün bayılması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: 4'ü bebek 20 ölü
        Çanakkale'de göçmen faciası: 4'ü bebek 20 ölü
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış

        Benzer Haberler

        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için m...
        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için m...
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda ko...
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda ko...
        Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada
        Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada
        Uludağ'da yiyecek arayan ayının güvenlik kulübesine girmesi kamerada
        Uludağ'da yiyecek arayan ayının güvenlik kulübesine girmesi kamerada
        Bursa'daki cinayet davasında 2 sanığın müebbet hapsi istendi
        Bursa'daki cinayet davasında 2 sanığın müebbet hapsi istendi
        Robotik kodlama için tasarlanan Türk robot "Cuma", yapay zekayla yeni becer...
        Robotik kodlama için tasarlanan Türk robot "Cuma", yapay zekayla yeni becer...