Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin 200 yıllık hedeflerini içeren bir programı var. Bugün en önemlisi hiçbir partide olmayan bir üretim devrimi programı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin 200 yıllık hedeflerini içeren bir programı var. Bugün en önemlisi hiçbir partide olmayan bir üretim devrimi programı var." dedi.

        Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda yerel seçim sürecine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa'dan ve Türkiye'den destek beklediklerini söyledi.

        Türkiye'nin seçim döneminden sonra önemli bir karar vereceğini anlatan Perinçek, "3-4 yıl içinde Türkiye büyük bir karar verecek ve bir üretim ekonomisi inşa edilecek." ifadesini kullandı.

        Perinçek, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve gerek sınırların içinde gerekse dışında terörle mücadeleye değinerek, şöyle konuştu:

        "Bütün bunları temizleyecek olan bir hükümet Türkiye'nin önündeki gündemindedir. Burada Vatan Partisi rakipsizdir. Şunun için rakipsizdir: Bu sürece önderlik etmede Vatan Partisi'nin 200 yıllık hedeflerini içeren bir programı var. Bugün en önemlisi hiçbir partide olmayan bir üretim devrimi programı var. İkincisi, Vatan Partisi'nin feleğin çemberinden geçmiş, yedi ateşten geçmiş, arkada kalan Türkiye'nin 50-60 yılı içinde çok önemli tecrübeler kazanmış kadroları var. Yedi ateşten geçmiş diyoruz ve yetmiş yedi ateşten geçmeye de hazır olan kadroları var ve Bursa'da da onun örnekleri başkanımız olsun, belediye başkan adayımız olsun örneklerini siz çok iyi yakından tanıyorsunuz, kadroları var. Vatan Partisi'nin gençliği var. Bugün Vatan Partisi, Türkiye'de gençlik kademelerine hakim durumdadır."

        Toplantıya, partinin Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Enver Yılmaz ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada
        Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada
        Uludağ'da yiyecek arayan ayının güvenlik kulübesine girmesi kamerada
        Uludağ'da yiyecek arayan ayının güvenlik kulübesine girmesi kamerada
        Bursa'daki cinayet davasında 2 sanığın müebbet hapsi istendi
        Bursa'daki cinayet davasında 2 sanığın müebbet hapsi istendi
        Robotik kodlama için tasarlanan Türk robot "Cuma", yapay zekayla yeni becer...
        Robotik kodlama için tasarlanan Türk robot "Cuma", yapay zekayla yeni becer...
        Maktulün oğlunun ifadesiyle seyri değişen davada, tutuklu kardeşlerin müebb...
        Maktulün oğlunun ifadesiyle seyri değişen davada, tutuklu kardeşlerin müebb...
        Bakan Bak: Yaklaşık 100 sporcuyla Paris Olimpiyatları'nda olacağız
        Bakan Bak: Yaklaşık 100 sporcuyla Paris Olimpiyatları'nda olacağız