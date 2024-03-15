TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için mevlit okuttu

Ulu Cami'de cuma namazı öncesi şehitler, merhum gaziler ve bağışçıların ruhlarına ithafen okunan mevlide şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

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