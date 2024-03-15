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        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için mevlit okuttu

        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:59
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        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için mevlit okuttu
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        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

        Ulu Cami'de cuma namazı öncesi şehitler, merhum gaziler ve bağışçıların ruhlarına ithafen okunan mevlide şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

        İlahiler okunan, dualar edilen programın ardından cuma namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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