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        Hırsızlıkla suçladıkları işçilerini darbedip tabancayla vuran kardeşler tutuklandı, babaları serbest

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hırsızla suçladıkları çalışanları Hüseyin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 21:00 Güncelleme: 08.04.2024 - 21:05
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        Hırsızlıkla suçladıkları işçilerini darbedip tabancayla vuran kardeşler tutuklandı, babaları serbest
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hırsızla suçladıkları çalışanları Hüseyin S.'yi (55) tabancayla vurarak ağır yaralayan inşaat firması sahibi kardeşler Hasan (30) ile Abdulkadir Aslanbay (24) tutuklanırken, babaları M.A. (50) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi, Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat firması sahibi M.A., inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin S., iddiaya göre, M.A.'ya hakaret edip yanından ayrıldı. Öfkelenen M.A., oğulları Hasan ve Abdülkadir Aslanbay ile Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı. Bir süre kaçan ve cadde üzerinde sığındığı bir iş yerinde sıkıştırılan Hüseyin S., baba ve oğulları tarafından darbedildi. Bu sırada Abdülkadir Aslanbay, tabancayla Hüseyin S.'ye ateş etmeye başladı. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Hüseyin S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Bursa’daki özel bir hastaneye sevk edilerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        M.A. ile oğlu Hasan Aslanbay gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan Abdülkadir Aslanbay da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan- Abdülkadir Aslanbay kardeşler tutuklanırken, baba M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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