Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi; 3 yaralı (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde kamyonetin minibüse yandan çarpıp devrildiği ve 3 kişinin yaralandığı kaza, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yusuf Ç.'nin (30) kullandığı kamyonetin, Hicran Sokak'tan çıkan İsmail D.'nin (21) kullandığı minibüse yandan çarpıp devrildiği, çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.

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