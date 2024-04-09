TÜPRAŞ işçilerinin taşındığı servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada (2)

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında motorundan tutuşarak tamamen yanıp demir yığınına dönen işçilerin taşındığı servis otobüsü, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılması ve tüneldeki dumanın tahliye edilmesiyle normale döndü.

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