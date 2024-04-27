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        Hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza, kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Salih G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:20
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        Hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza, kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Salih G. (10) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf D. (24) yönetimindeki 41 AOK 228 plakalı hafif ticari araç, koşarak yola çıkan Salih G.'ye çarptı. Kazada Salih G. yaralandı. Salih G., kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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