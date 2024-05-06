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        Bursa polisinden İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        BURSAya uyuşturucu getirip satacağı tespit edilen şüphelilere yönelik polisin İstanbul'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:55
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        Bursa polisinden İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        BURSAya uyuşturucu getirip satacağı tespit edilen şüphelilere yönelik polisin İstanbul’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si yabancı uyruklu, 4 şüpheli Bursa’ya getirildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yapacağı istihbaratıyla çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından S.D., A.O., T.O. ve M.K.G. isimli şüphelilerin, İstanbul’da oldukları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 27 kilo 165 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçilirdi.

        Bursa’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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