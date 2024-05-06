Cami kubbesine çıkıp leyleklere yuva kurdular, adlarını 'Nilüfer' ve 'Doğan' koydular

BURSA'da, yuvalarının bulunduğu ev yıkılınca aynı bölgedeki caminin kubbesine yuva kurmaya çalışan leylekler rüzgar nedeniyle yapamadı. Mahalleli, merdivenle ulaştıkları 25 metre yüksekliğindeki kubbenin üstündeki leylek çiftinin yuvasını, uçmaması için yapı malzemesiyle sabitledi. 1 saatin ardından bölge halkı tarafından yapılan yuvalarına gelen 'Doğan' ve 'Nilüfer' ismi verilen leylekler, mahallenin sembolü haline geldi.

Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'ndeki eski evin çatısındaki leylek yuvası, bulunduğu evle birlikte yıkıldı. Yeni yuvalarını mahalle merkezinde bulunan Doğanköy Merkez Cami'sinin kubbesine yapmaya çabalayan leyleklerin getirdiği dal parçaları, rüzgar nedeniyle savruldu ve yuva daha tamamlanmadan defalarca bozuldu. Leyleklerin yuva yapım sürecini gözlemleyen mahalleli, Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül'e (30) durumu anlattı. Gül, yanına inşaatta çalışan arkadaşlarını aldı ve merdivenle 25 metre yükseklikteki caminin kubbesine çıktı. Kubbenin üzerindeki dal parçalarını, poliüretan köpükle sağlamlaştırıp yuvanın sabitlenmesini sağlayan muhtar ve mahalleli, uzun yıllardır mahallelerine gelen leyleklere 'Doğan' ve 'Nilüfer' ismini verdi. Buldukları yöntemin işe yaramasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden muhtar Gül, "Mahalleli, leyleklerin yuva yapamadıklarını ve bir süredir bu durumu gözlemlediklerini bizlere ilettiler. Yeni seçilmiş bir mahalle muhtarı olarak neler yapabileceğimizi düşündük. Merdivenle caminin kubbesine çıktık. Leyleklerimize yuvayı yaparken düşüncemiz, olacak yavruları kurtarmaktı. Sonuç olarak yumurtaları bırakacakları bir yuva yaparak, yavruları kurtardık. Leyleklerimiz mutlu bir şekilde yuvasına kavuştu. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, onlara da hizmet etmeye devam edeceğiz. Leyleklerimize isim de verdik. Burası Doğanköy Mahallesi. Erkek olan leyleğe mahallemizin isminden dolayı 'Doğan', dişi leyleğe ise Nilüfer ilçesinde bulunduğumuz için 'Nilüfer' ismini koymayı uygun gördük. Artık 'Doğan' ve 'Nilüfer' leylekler, mahallemizin bir simgesi haline geldi. Bundan sonraki bütün bakımları bize aittir" diye konuştu.

'LEYLEKLERİN YUVASI BOZULURSA, YENİDEN YAPACAĞIZ' Leyleklerin, mahalledeki eski binaların çatılarına yuva yaptığını ancak evler yıkılmaya başlayınca onların da yeni yuva arayışlarına girdiğini söyleyen Fikret Balcı (45) da "Camimiz yeni yapıldı ve yapıldıktan sonra leylekler burayı keşfetmeye çalıştı. Daha önceki yıllarda, köyümüzdeki eski bir binaya yuva yapıyorlardı ve 25 yıl önce o bina yıkıldı. Yuvası da yıkılan leylekler, boşlukta kaldı ve yuva aramaya başladılar. Yeni camimiz yapılalı 10 yıl oldu ve leylekler son yıllarda cami etrafında yuva yapmaya karar verdiler. Leylekler, taşıdıkları çalıları rüzgardan dolayı yuvaya koyamadılar. Bunu fark edince, muhtarımıza konuyu söyledim. Gerekli müdahaleyi yaptık ve hayvanlar yuvasına kavuştular. Arkadaşlarımızla beraber caminin kubbesine çıktık ve köpükle sağlamlaştırdık. Leyleklerin dalları yuvaya koyması kolaylaştı. Yuva ilerleyen süreçte bozulursa, biz yeniden yapacağız. Leylekler artık bizim mahallemizin simgemiz oldu" dedi.