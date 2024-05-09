Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu

BURSA’nınMustafakemalpaşa ilçesinde zabıta amiri olarak görev yapan, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu milli sporcusu Uğur Gökçe (43), İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ‘Santa Susanna’ Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 90 kiloda Avrupa Şampiyonu, 85 kiloda da Avrupa 3’üncüsü olarak çift madalya ile Türkiye’ye döndü.

Bursa’da, Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde 17 yıldır zabıta amiri olarak görev yapan Uğur Gökçe, 17 yaşındayken yağlı güreş ile spor hayatına başladı. Gökçe 2015 yılında vücut geliştirme sporuna merak salınca kıdemli antrenör oldu ve kariyerini bu yönde devam ettirdi. 2022 yılında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun milli sporcusu olan Gökçe, Türkiye Ohannes Margosyan Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde, 750 sporcu arasında, 85 kilo büyük erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak 1’inci oldu. Türkiye 1’incisi olarak milli takıma seçilen zabıta amiri, 6 Mayıs'ta İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

2 MADALYA İLE DÖNDÜ, HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Evli ve 2 çocuk babası olan Uğur Gökçe, 27 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ‘Santa Susanna’ Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 90 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. 85 kiloda da Avrupa 3’üncüsü olarak çift madalya ile Türkiye’ye dönen Gökçe, hedefinin dünya şampiyonası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bir sonraki hedefim ülkemize dünya şampiyonu olarak geri dönmek. Eylül ayında İran’da organizasyon olacak. Milli Takım’dan teklif geldi. 8 yıldır hem antrenörlüğünü hem sporu profesyonel olarak yapıyorum. 3 kademe kıdemli antrenörüm aynı zamanda. 2022 yılından beri milli sporcuyum. Master 90 kilogram ve 85 kilogram Men Body Building sikletlerinde yarıştım. 90 kilogramda Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandım 85 kilogram vücut geliştirme Body Building Avrupa 3’üncülüğü aldım. Çift madalya ile ülkeme başarı kazandırarak, İstiklal Marşı’mızı okuttum. Herkese marşımızı okutmak çok büyük bir gururdu.”