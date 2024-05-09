Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu

        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde zabıta amiri olarak görev yapan, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu milli sporcusu Uğur Gökçe (43), İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 'Santa Susanna' Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 90 kiloda Avrupa Şampiyonu, 85 kiloda da Avrupa 3'üncüsü olarak çift madalya ile Türkiye'ye döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nınMustafakemalpaşa ilçesinde zabıta amiri olarak görev yapan, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu milli sporcusu Uğur Gökçe (43), İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ‘Santa Susanna’ Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 90 kiloda Avrupa Şampiyonu, 85 kiloda da Avrupa 3’üncüsü olarak çift madalya ile Türkiye’ye döndü.

        Bursa’da, Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde 17 yıldır zabıta amiri olarak görev yapan Uğur Gökçe, 17 yaşındayken yağlı güreş ile spor hayatına başladı. Gökçe 2015 yılında vücut geliştirme sporuna merak salınca kıdemli antrenör oldu ve kariyerini bu yönde devam ettirdi. 2022 yılında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun milli sporcusu olan Gökçe, Türkiye Ohannes Margosyan Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde, 750 sporcu arasında, 85 kilo büyük erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak 1’inci oldu. Türkiye 1’incisi olarak milli takıma seçilen zabıta amiri, 6 Mayıs'ta İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

        2 MADALYA İLE DÖNDÜ, HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

        Evli ve 2 çocuk babası olan Uğur Gökçe, 27 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ‘Santa Susanna’ Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 90 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. 85 kiloda da Avrupa 3’üncüsü olarak çift madalya ile Türkiye’ye dönen Gökçe, hedefinin dünya şampiyonası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        “Bir sonraki hedefim ülkemize dünya şampiyonu olarak geri dönmek. Eylül ayında İran’da organizasyon olacak. Milli Takım’dan teklif geldi. 8 yıldır hem antrenörlüğünü hem sporu profesyonel olarak yapıyorum. 3 kademe kıdemli antrenörüm aynı zamanda. 2022 yılından beri milli sporcuyum. Master 90 kilogram ve 85 kilogram Men Body Building sikletlerinde yarıştım. 90 kilogramda Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandım 85 kilogram vücut geliştirme Body Building Avrupa 3’üncülüğü aldım. Çift madalya ile ülkeme başarı kazandırarak, İstiklal Marşı’mızı okuttum. Herkese marşımızı okutmak çok büyük bir gururdu.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Real'ite!
        Real'ite!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bursa'da partililerle bir araya ge...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bursa'da partililerle bir araya ge...
        Bursalı çift, çölyak hastalarını tek çatı altında topladı
        Bursalı çift, çölyak hastalarını tek çatı altında topladı
        AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik ga...
        AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik ga...
        İznik Belediyesinin inşa ettirdiği spor kompleksi gençlerle buluşmaya hazır...
        İznik Belediyesinin inşa ettirdiği spor kompleksi gençlerle buluşmaya hazır...
        Bursa Textile Show Fuarı'nda firmalar stoktan hızlı teslimatla siparişleri...
        Bursa Textile Show Fuarı'nda firmalar stoktan hızlı teslimatla siparişleri...
        Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yara...
        Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yara...