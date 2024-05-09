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        Bursa'da 2 kardeş, enişteleri ve kardeşleri ile çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Özkan (37) ve Ahmet Gitmez (42) kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri Mehmet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:40
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        Bursa'da 2 kardeş, enişteleri ve kardeşleri ile çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Özkan (37) ve Ahmet Gitmez (42) kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri Mehmet G. (32) ile kardeşleri Muhammet (27) ve Kemal G. (39) arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

        Olay saat 16.30 sıralarında Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında meydana geldi. Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada, kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet G. ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet G.’nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G.’nin de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Mehmet G. ile kardeşleri olay yerinden kaçarken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

        ARAÇ YOLDA ARIZALANDI

        Ağır yaralı 2 kardeşin hastaneye götürüldüğü hafif ticari araç yolda arıza yapınca, Özkan Gitmez taksiyle, Ahmet Gitmez de ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özkan Gitmez’in 3, ağabeyi Ahmet Gitmez’in 4 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan hayatını kaybeden Gitmez kardeşlerin üzerinde de bir tabanca ve tüfek bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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