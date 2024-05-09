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        Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:31
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        Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yenidere Mahallesi'nde, Ahmet Gitmez (42) ile kardeşi Özkan Gitmez (37) evlerine giderken aralarında daha önceden husumet bulunan enişteleri Mehmet G. ile karşılaştı.

        Mehmet G'nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G'nin de olay yerine gelmesiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmasının büyümesi üzerine iki grup silahlarla birbirlerine ateş etti.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

        Silahlı kavgada, Ahmet ile kardeşi Özkan Gitmez hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, şüpheliler Muhammet G, Mehmet G. ve Kemal G'yi olayda kullandıkları tabancalarla gözaltına aldı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Savcının incelemesinin ardından cesetler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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