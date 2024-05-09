Hataylı depremzede çalışmak için geldiği Bursa'da iş kazasında hayatını kaybetti

Olay saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Ağaçhisar Mahallesi’nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Hatay’da depremin ardından Bursa’nın Orhaneli ilçesine gelen Hüseyin Kılınç, çalıştığı mermer ocağında dağ kesim makinesinin telinin kopup, üstüne düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen 3 çocuk babası Kılınç’ın 1 yıl önce çalışmak için Hatay’ın Hassa ilçesinden Bursa’ya geldiği, eşi ve çocuklarının ise Hatay’da yaşadığı öğrenildi.

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