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        Şeker hastası olduğu için tahliyesini isteyen muhtar, şikayetten vazgeçilmesi için de 'kan parası' teklif etmiş

        BURSA'da, yeğeninin düğün eğlencesinde havaya ateş açarak, kızı D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:50
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        Şeker hastası olduğu için tahliyesini isteyen muhtar, şikayetten vazgeçilmesi için de 'kan parası' teklif etmiş
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        BURSA’da, yeğeninin düğün eğlencesinde havaya ateş açarak, kızı D.Y. (9) ile yolda yürüyen Zekiye Demiralay'ın (47) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Ali Özkan’ın (66), şikayetten vazgeçilmesi için aileye 500 bin lira ‘kan parası’ teklif ettiği öne sürüldü. DHA muhabirine telefonda konuşan Demiralay’ın büyük kızı Ayşe A. (23), duruşmalarda şeker hastası olmasını gerekçe göstererek tahliyesini isteyen muhtarın, olay tarihinde 8 yaşında olan kardeşi D.Y. için 450 bin TL, kendisine ise 50 bin TL teklif ettiğini söyledi.

        Olay, 22 Nisan 2023’te Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, kızı D.Y. ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

        2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

        Çalışmada, olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'Olası kasıtla öldürme' ve 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        ‘KEŞKE BEN ÖLSEYDİM’

        Özkan, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda, yeğeninin düğünü için Bursa'ya geldiğini, düğün günü heyecanla havaya ateş edince, istemeyerek Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğunu söyleyerek, pişman olduğunu belirtti. Özkan, savunmasında, “Keşke Zekiye Hanımın yerine ben ölseydim. O günden sonra vicdanım hiç rahat değil. Ayrıca ben şeker hastasıyım hakim bey. Hapishanede yatmak istemiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        '500 BİN LİRA TEKLİF ETTİ'

        Mahkeme heyetinin, suçunu sabit görerek, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdiği Ali Özkan’ın, şikayetten vazgeçilmesi için aileye 500 bin lira ‘kan parası’ teklif ettiği öğrenildi. DHA muhabirine telefonda konuşan Demiralay’ın büyük kızı Ayşe A., duruşmalarda şeker hastası olmasını gerekçe göstererek tahliyesini isteyen muhtarın, olay tarihinde 8 yaşında olan kardeşi D.Y. için 450 bin TL, kendisi içinse 50 bin TL teklif ettiğini söyledi. ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan ceza alan Özkan’ın, ‘olası kasıtla ölüme neden olma’ suçundan yargılanması gerektiğini belirtip, karara itiraz ettiklerini söyleyen Ayşe A., “Benim annem öldü parayı ne yapayım. Kardeşim annesiz kaldı. Bu adamın bir gün dahi içeride kalması insanın içine su serpiyor. Bu ceza yeterli değil. Ali Özkan’ın ‘olası kasıtla ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

        İtiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde yeniden görülen davada ise suçun sabit kalmasına karar veren heyet, muhtar Ali Özkan’ın 7,5 yıl hapis cezasını onadı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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