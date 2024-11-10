Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Bursaspor Basketbol: Brown 21, Michineau 23, Grantham 10, Sharma 3, David Mutaf 24, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Alexandre 11, Berkay Candan , Nusret Yıldırım
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 16, Odiase 13, Cavanaugh 10, Bouteille 6, Furkan Hantalı 2, Egehan Arna 5, Simonovic 7, Ponitka 10
1. Periyot: 21-21
Devre: 39-43
3. Periyot: 65-66
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.