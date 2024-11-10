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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:25
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

        Bursaspor Basketbol: Brown 21, Michineau 23, Grantham 10, Sharma 3, David Mutaf 24, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Alexandre 11, Berkay Candan , Nusret Yıldırım

        Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 16, Odiase 13, Cavanaugh 10, Bouteille 6, Furkan Hantalı 2, Egehan Arna 5, Simonovic 7, Ponitka 10

        1. Periyot: 21-21

        Devre: 39-43

        3. Periyot: 65-66

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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