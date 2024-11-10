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        İnegöl'de kameralardan tespit edilen gençlere parka attıkları çöpler temizletildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park alanında çekirdek kabuklarını yere atan gençler kameralardan tespit edilip, kirlettikleri yer kendilerine temizletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:28
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        İnegöl'de kameralardan tespit edilen gençlere parka attıkları çöpler temizletildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park alanında çekirdek kabuklarını yere atan gençler kameralardan tespit edilip, kirlettikleri yer kendilerine temizletildi.

        Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanal İnegöl'de bulunan oturma alanında çekirdek yiyip kabuklarını çevreye atan gençler, İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kent kameralarıyla tespit edildi.

        Parkı pis bırakan gençler, ekipler tarafından kirlettikleri alana çağrıldı, yere attıkları çöpleri kendileri temizledi.

        Kirlettikleri alanı temizlemeleri üzerine gençlere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

        İnegöl Belediyesi ekiplerinin, parkların temiz tutulması için benzer önlemleri sürdüreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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