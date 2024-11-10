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        Bursaspor Basketbol- Bahçeşehir Koleji: 92-80

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak YılmazBURSASPOR BASKETBOL: Sarper David Mutaf 24, David Michineau 23, Jaylon Brown 21, Alexandre Gavrilovic 11, Donte Grantham 10, Josh Sharma 3BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Sehmus Hazer 16, Tai Odiase 13, Jaleen Smith 11, Mateusz Ponitka 10, Tyler Cavanaugh 10, Marko Simonovic 7, Axel Bouteille 6, Egehan Arna 5, Furkan Haltali 21'İNCİ PERİYOT: 21-21DEVRE: 39-433'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-80'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:55
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        Bursaspor Basketbol- Bahçeşehir Koleji: 92-80
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

        BURSASPOR BASKETBOL: Sarper David Mutaf 24, David Michineau 23, Jaylon Brown 21, Alexandre Gavrilovic 11, Donte Grantham 10, Josh Sharma 3

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Sehmus Hazer 16, Tai Odiase 13, Jaleen Smith 11, Mateusz Ponitka 10, Tyler Cavanaugh 10, Marko Simonovic 7, Axel Bouteille 6, Egehan Arna 5, Furkan Haltali 2

        1'İNCİ PERİYOT: 21-21

        DEVRE: 39-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66

        Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-80'lik skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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