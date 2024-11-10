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        İnegölspor – Beykoz Anadolu Spor A.Ş. : 1-1

        STAD:İNEGÖL İLÇEHAKEMLER: Evren Aydoğan, Eyüp Özer, Turan ÇelikİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:55
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        İnegölspor – Beykoz Anadolu Spor A.Ş. : 1-1
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        STAD:İNEGÖL İLÇE

        HAKEMLER: Evren Aydoğan, Eyüp Özer, Turan Çelik

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Dk. 46 Hasan Alp Altınoluk) , Ali Mert Aydın, İsmail Zehir (Dk. 90 Recep Efe Koçak), Uğur Utlu (Dk. 75 Alpay Koçaklı), Yusuf Tursun (Dk. 75 Mustafa Mete Tetik), Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

        BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.: Utku Yuvakuran, Selimhan Solmaz, Kaan Yüksel, Metincan Cici (Dk. 69 Erkan Arda Çağdaş), Recep Aydın (Dk. 83 Tolga Ünlü), Mehmet Zahit Çınar, Ozan Papaker (Dk. 64 Seçkin Batuhan Fırıncı), Gençer Cansev, Sedat Şahintürk (Dk. 83 Hamza Küçükköylü), Çağrı Giritlioğlu, Ünal Emre Durmuşhan

        SARI KARTLAR: İbrahim Can Köse (İnegölspor) Recep Aydın, Ozan Papaker (Beykoz Anadolu Spor A.Ş.)

        GOLLER: Recep Efe Koçak (İnegölspor), Selimhan Solmaz (Beykoz Anadolu Spor A.Ş.)

        TFF 2'nci ligde İnegölspor, sahasında ağırladığı Beykoz Anadolu Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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