Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

İlk maçı 34-26 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci mücadeleyi 26-24 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

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