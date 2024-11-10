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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:23 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:23
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

        Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İspanya temsilcisi 13-11 önde tamamladı.

        İkinci yarının başında eşitliği yakalayan (14-14) Bursa Büyükşehir Belediyespor, 47. dakikayı ise 19-17 önde geçti. Karşılaşmanın son 4 dakikasına 24-21 önde giren Bursa ekibi, karşılaşmadan 26-24 galip ayrıldı.

        İlk maçı 34-26 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci mücadeleyi 26-24 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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