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        48'inci Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

        Atış Yapı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Remed Assistance ve diğer sponsor markaların katkılarıyla düzenlenen 48'inci Yeşil Bursa Rallisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:55
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        48'inci Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
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        Atış Yapı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Remed Assistance ve diğer sponsor markaların katkılarıyla düzenlenen 48'inci Yeşil Bursa Rallisi sona erdi. Heyecanlı anların yaşandığı yarış, 2 gün sürdü. Yarışlarda pilotlar, zorlu virajları ve engin yolları geçmek için çaba harcadı. 470,46 kilometre uzunluğundaki rallinin etaplarında Remed Assistance çekici ve ambulans ekipleriyle hem pilotların hem de araçların güvenliğini sağladı.

        Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı 48'inci Yeşil Bursa Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibinin birinciliği ile sona erdi.

        Türkkan-Albayrak ekibi, aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi olurken, Remed Assistance özel ödülünü de kazandı. 2 gün süren 470,46 kilometre uzunluğundaki rallinin ilk gününde gerçekleştirilen Remed Assistance özel etabı heyecanlı anlara tanık oldu.

        13,35 kilometre koşulan Remed Assistance özel etabında birinciliği Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak aitti. İkinci sırayı Parkur Racing takımından Kerem Kazan- Corentin Silvestre, üçüncü sırayı Atış Motorsports takımından Burak Başlık ve Sedat Bostancı elde etti. 71 aracın katıldığı 48.Yeşil Bursa Rallisi'nde Remed Assistance etabında gerçekleşen yol dışı durumlar, kazalar ve mekanik sorunlardan dolayı 18 araç yarış dışında kaldı.

        Dereceye giren pilotların özel ödüllerini Remed Assistance Pazarlama Direktörü Hikmet Nakilcioğlu ve Pazarlama Müdürü Banu Aslan takdim etti. Yeşil Bursa Rallisi'ni değerlendiren Nakilcioğlu, “Yeşil Bursa Rallisi, zorlu etap koşullarına rağmen son derece heyecanlıydı. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda birçok yarışçı çeşitli nedenlerden dolayı ralliyi tamamlayamadı. Yarışlarda güvenlik konusunun önemini bir kez daha görmüş olduk. Hem çekici hem de ambulanslarımızla yarışçılara destek vermekten gurur duyuyoruz. Uludağ'ın eteklerinde yarışın atmosferini hissetmek ve Remed Assistance olarak destek sağlamaktan büyük memnuniyet duyduk" dedi.

        23 Şubat'ta yeni sezona 'merhaba' diyen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı 14-15 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan ESOK Rally ile devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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