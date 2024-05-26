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        Aniden yola fırlayan Furkan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'da, oyun oynadığı sırada bir anda yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:10
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        Aniden yola fırlayan Furkan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza kamerada
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        BURSA'da, oyun oynadığı sırada bir anda yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan Ö., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Ortabağlar Mahallesi 4'üncü Kültür Sokak’ta meydana geldi. 6’ncı Kent Sokak’ta bulunan evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., 4’üncü Kültür Sokak'tan bir anda yola fırladı. Bu sırada Profesör Tezok Caddesi istikametine ilerlemekte olan İbrahim Çınar (30) yönetimindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil, Furkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralanırken, çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar’ı gözaltına aldı.

        KAZA KAMERADA 

        Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yola fırlayan Furkan’a otomobilin çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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