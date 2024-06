Irmak'ın bitirme ödevi 'Cin'li oyun ABD'de piyasaya çıkıyor ABD'de Writer & Illustrators Of The Future (Geleceğin İllüstratörleri) isimli bilim kurgu ve fantastik hikaye yarışmasında ödül alan Irmak Çavun (23), eğitim gördüğü University of Southern California'daki (USC) bitirme tezi olarak Türk ve Müslümanlığa özgü esintilerin yer aldığı 'The Veiled Ones' (Örtülü Olanlar) isimli bilgisayar oyunu hazırladı.

