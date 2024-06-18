Irmak'ın bitirme ödevi 'Cin'li oyun ABD'de piyasaya çıkıyor

ABD’de Writer & Illustrators Of The Future (Geleceğin İllüstratörleri) isimli bilim kurgu ve fantastik hikaye yarışmasında ödül alan Irmak Çavun (23), eğitim gördüğü University of Southern California’daki (USC) bitirme tezi olarak Türk ve Müslümanlığa özgü esintilerin yer aldığı ‘The Veiled Ones’ (Örtülü Olanlar) isimli bilgisayar oyunu hazırladı. Çavun, Müslüman bir babanın, ‘cin musallat olan’ oğlunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattığı, 9 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan oyunu için, “Amerika’da keşfedilememiş bir tema. Kur'an-ı Kerim'den ayetle başlamanın da çok önemli olduğunu düşündüm” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Çavun ile Ebru Çavun'un kızları Irmak, 4 yaşında başlayan resim çizme yeteneğini zamanla geliştirdi. Katıldığı birçok resim yarışmasında ödüller kazanan Çavun, oyun karakterleri çizmeye yöneldi. Dijital alanda çizdiği karakterlerle, 37 yıldır Amerika’da düzenlenen Writer & Illustrators Of The Future yarışmasını kazandı. 2019 yılında sonuçları açıklanan yarışmanın ödül töreni ise pandemi nedeniyle 2 yıl sonra, 2021 Ekim'de ABD’de yapıldı. 'Geleceğin Oyun Yazarı ve Çizeri tek Türk' olarak, ödülünü Los Angeles’ta, ailesinin de katıldığı törenle alan Irmak Çavun, Oyun Geliştirme Programı’ndaki (Games Program) tek Türk olarak eğitim gördüğü ve mayıs ayında mezun olduğu, University of Southern California’daki (USC) bitirme tezi olarak, Türk ve Müslümanlığa özgü esintilerin yer aldığı ‘The Veiled Ones’ isimli bilgisayar oyununu hazırladı. Oyunun ana karakterlerden 2’sini, Amerika’daki oyun sektöründe çok da yer bulmayan cinler oluşturuyor.

Oyununun hikayesini, Müslüman bir babanın, ‘Cin musallat olan’ oğlunu kurtarmak için verdiği mücadele üzerine kurduğunu söyleyen Irmak Çavun, DHA muhabirine internet üzerinden röportaj verdi. Oyununun Amerika’da keşfedilmemiş bir teması olduğunu belirten Irmak Çavun, çalışma sürecini anlattığı hikayenin öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Çavun, “1,5 yıl sürdü, 60 kişilik bir takımdı. Türk yoktu maalesef. Pakistan'dan 2 kişi vardı. Bulgaristan'dan vardı, Hindistan'dan vardı. Amerika’dan tabii ki, Filipinler'den vardı. Bazı Asya ülkelerinden vardı. İşte Çin, Kore. Hatta bu projeye başvuruyorlar, benim onları mülakat yapıp almam gerekiyor. O şekilde geldiler zaten. ‘Ben de Müslüman’ım, bu beni çok mutlu etti. O yüzden bu projede çalışmak istiyorum’ diye gelen oldu” dedi.

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ YAZARI, ESKİ REKTÖRÜN DESTEĞİ İLE HAZIRLANDI Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle başladığı oyununda, Türkiye'deki İslam Ansiklopedisi’nde Cinler Tarihi bölümünü yazan Bursa Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da desteğini aldığını söyleyen Çavun, “Kimseyi bu konuda rahatsız etmek istemem. O yüzden Profesör Ahmet Saim Kılavuz ile konuştum. Ondan çok fazla tavsiye aldım. Aynı zamanda Türkiye'ye gidip, bir sürü insanlarla konuştum, köye gidip orada onların cin hikayeleri üzerine mülakatlar yaptım. Onlar ne demişler, ne yaşamışlar. Bayağı araştırma yapıldı. Profesörle, ne kadar bizim yaratıcılığımızı kullanabiliriz, hangi konular dine ait, yoldan sapmayalım diye konuştuk. Kur'an-ı Kerim'den ayetle başlamanın da çok önemli olduğunu düşündüm” diye konuştu.

‘HİKAYE 2 BABA VE 2 OĞLU ÜZERİNE KURULU’ Irmak Çavun, 5 seviyeden oluşan ve ABD’de 9 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan oyununun hikayesiyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Oyun ilk başta cin musallat olması üzerine ortadan kaybolan, Ali'nin oğluyla başlıyor. Ve Ali’nin oğlunu kurtarma çabaları üzerine geçiyor. Küçük bir köyde buluyor oğlunu. Oğlunu kurtarması için de cinlerin oğluna neden musallat olduğunu ve hangi tür bir cin olduğunu bulması gerekiyor. Bu oyunun ilk açılış teması. Ama cinler görülmez. Bir cam parçasıyla görüyor Ali onları. Ama Ali bu tılsımı her kullandığında, cinler de onu çok açık bir şekilde görebiliyor. Yani oyun biraz daha zorlaşıyor tılsımı kullandığında. Çünkü cinler görülmek istemiyor tabii ki. Ali daha sonra fark ediyor ki bu cinler de Müslüman. Müslüman cin başka bir Müslüman’ın oğluna musallat olur mu diyorsanız, nedenini de işte ağustosta oyun çıkınca göreceksiniz.”

Irmak Çavun, bilgisayar oyunu merakının lise yıllarında, harçlıklarını biriktirerek aldığı oyun konsolunda oynadığı bir oyunla başladığını söyledi. ‘SEKTÖRDE 5 KİŞİDEN 4’Ü ERKEK’ Oyun sektörünün erkek egemen olduğuna ve Türklerin bu sektördeki azlığına da dikkat çeken Çavun, “Benim programımdaki, yani oyun geliştirme programındaki ilk Türk bendim. Başka programlarda, işletmede falan birkaç Türk var bildiğim kadarıyla, ama çok fazla yokuz burada. Ama oyun tasarımı konusunda ilk Türk benim. Bir sanat ödülüm var işte yine ilk Türk olduğum. Türk bulmaya çalışıyorum genelde gittiğim yerlerde ama çok az yani 1-2 tane, şu ana kadar el sayısı kadar, 5-10 kişi falan bulmuşumdur. Bu sektörün yüzde 80’i erkek. Yani 5 kişiden 4’ü erkek. Bayağı erkek egemen olduğu bir sektör. Değiştirmeye çalışıyorlar. İnşallah da kadınların daha fazla rahat hissedebileceği bir sektör haline gelir” ifadelerini kullandı.