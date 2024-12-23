Off-road tutkunları Mudanya'daki etkinlikte buluştu

Mirzoba kırsalında verilen molada, üyeler beraberlerinde getirdikleri sucukları pişirip yedi ve ateş yakarak ısındı.

Grup organizatörü Seçkin Akpınar ve grup rehberi Eren Aldemir öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar çamur, çukur, rampa ve virajlı yollardan geçerek zorlu parkurda mücadele etti.

Mudanya ATV Offroad Grubu’nun organize ettiği etkinlikte, 13 kişilik ATV tutkunu grup, kırsaldaki Yörükali, Ülküköy, Dereköy, İpekyayla, Mirzoba ve Çepni mahallelerinde zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

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