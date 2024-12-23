İmalathane önündeki paletleri kamyonete yükleyip çaldılar; o anlar kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 1'i kadın 2 şüphelinin mobilya imalathanesinin önündeki paletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 1'i kadın 2 şüphelinin mobilya imalathanesinin önündeki paletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta meydana geldi. İmalathanenin önüne kamyonetle gelen 2 kişiden biri, araçtan inerek, ahşap paletleri tek tek araca yükledi. Şüpheliler, geldikleri kamyonetle uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadın şüphelinin kamyonetten inip, paletleri araca yüklediği anlar görüntülere yansıdı. Ahşap paletlerin çalındığını fark eden iş yeri sahipleri, polise ihbarda bulunurken; şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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