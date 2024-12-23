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        İmalathane önündeki paletleri kamyonete yükleyip çaldılar; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 1'i kadın 2 şüphelinin mobilya imalathanesinin önündeki paletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:25
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        İmalathane önündeki paletleri kamyonete yükleyip çaldılar; o anlar kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 1'i kadın 2 şüphelinin mobilya imalathanesinin önündeki paletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta meydana geldi. İmalathanenin önüne kamyonetle gelen 2 kişiden biri, araçtan inerek, ahşap paletleri tek tek araca yükledi. Şüpheliler, geldikleri kamyonetle uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadın şüphelinin kamyonetten inip, paletleri araca yüklediği anlar görüntülere yansıdı. Ahşap paletlerin çalındığını fark eden iş yeri sahipleri, polise ihbarda bulunurken; şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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