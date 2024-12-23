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        Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde annelerinin temizlik için ortada bıraktığı çamaşır suyunu içen Miray S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:40
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        Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde annelerinin temizlik için ortada bıraktığı çamaşır suyunu içen Miray S. (3) ile Mina Hatice S. (1), hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi 3’üncü Etap TOKİ Konutlarındaki bir dairede meydana geldi. Oyun oynayan Miray ve Mina Hatice S. kardeşler, iddiaya göre annelerinin temizlik için oturma odasında yerde bıraktığı şişeyi açıp, içindeki çamaşır suyunu içti. Ağzı açık şişeyi bulan baba Mervan S. (32), fenalaşan kızlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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