Bursa'da haşere ve kemirgenler ile mücadele Harmancık'tan başlatıldı

Harmancık ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından haşere ve kemirgen ile mücadele çalışmaları başladı.

Bölge sorumlusu Veteriner Hekimi Mehmet Sarıtekin, "İl merkezinde devam eden mücadele çalışmalarına, Harmancık ve dağ yöremizde de devam ediyoruz. Yağmur suyu ve pis su gider rögarlarına uygulanan biosidal sisleme ile hamamböceği sivrisinek karasinek larvalarının üremesine engel oluyoruz." dedi.