Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Odun toplamak üzere ormana gitti; 10 saat sonra cansız bedeni bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, odun toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha haber alınamayan İbrahim Aydın'ın (76), 10 saat sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odun toplamak üzere ormana gitti; 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, odun toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha haber alınamayan İbrahim Aydın'ın (76), 10 saat sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

        İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde oturan İbrahim Aydın, saat 11.00 sıralarında odun toplamak üzere ormana gitti. Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Aydın'ı merak eden ailesi bir süre çevrede arama yaptıktan sonra durumu jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ormanda 150 kişilik ekip ve 2 iz takip köpeği ile 10 saat boyunca arama yapan ekipler, Aydın'ın cansız bedenini evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ulaştı.

        İlk belirlemelere göre uçurumdan dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybettiği ihtimali değerlendirilen 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu
        Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu
        Darbedilen damat ile gelinin yakınlarının kavgasında 4 tutuklama
        Darbedilen damat ile gelinin yakınlarının kavgasında 4 tutuklama
        Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda direksiy...
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda direksiy...
        Bursa'da orman yangını (3)
        Bursa'da orman yangını (3)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)