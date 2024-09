Bursalı itfaiyeciden 'kampana' sesiyle evlilik teklifi; meslektaşıyken eşi oldu

BURSA İtfaiyesi’nde görevli Mert Halıcı (27), Eskişehir İtfaiyesi’nde görevli sevgilisi Ayça Demir’e (23) özel bir evlilik teklifinde bulundu. İstasyonda çalan kampana sesiyle ihbara gitmek için hazırlanan Demir, kamyona bindiğinde, elinde yüzük ve çiçekle oturan Halıcı'yı görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Çiftin meslektaşları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda 1,5 yıldır görev yapan Mert Halıcı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda 1,5 yıldır çalışan Ayça Demir ile teşkilatın sosyal medya grubundan tanıştı. Bir süre görüşen çift, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Sevgilisinin mesleğine ve ihbar için istasyonlarda çalan kampana sesine tutkusunu bilen Mert Halıcı, özel bir evlilik teklifi planladı. Nöbeti yeni başlayan Ayça Demir, istasyonda arkadaşlarıyla sohbet ederken, çalan kampanayla ihbara gitmek için saniyeler içinde hazırlıklarını tamamlayıp, kamyona bindi. Kamyonda elinde yüzük ve çiçekle bekleyen Mert Halıcı'yı gören Demir, aldığı teklifi kabul ederken, meslektaşları da o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN İTFAİYECİ OLDU

Çift, 3 ay önce gerçekleşen teklifin ardından hazırlıklarını tamamlayıp, 7 Eylül'de dünyaevine girdi. Eskişehir'de özel hastanede hemşire olduğu dönemde deprem olduğunu ve gönüllü olarak gittiği bölgede, itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyleyen Ayça Demir, "6 Şubat depremine kadar hastanede hemşirelik yapıyordum. İtfaiye sektörüne geçiş yaptım. Daha doğrusu kendimi buldum, diyebilirim. Çünkü buraya ait olduğumu, girdikten sonra anladım. Aslında sağlık sektöründe de aynı işi yapıyoruz. Yani bir cana dokunuyoruz. Ama burada çok çok ayrı bir duygu var. Sadece bir cana dokunmuyorsun insanın malını da kurtarıyorsun. Aslında bütün her şey sende oluyor. Bence sonunda kahraman oluyorsun. O yüzden bu çok önemli bir meslek. Burada olduğum için çok mutluyum. Eskişehir'de de tek kadın müdahaleciydim, 3'üncü grupta yani kendi grubumda. Burada da şu an grupta tekim. Bir kadın istediği her işi yapabilir bence. Önemli olan sadece istemek, sadece sevmek. Her şeyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.