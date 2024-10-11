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        Bursa'da kullandığı ambulansın önü kesilerek darbedilen sürücü hastasını yalnız bırakmadı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasta taşırken kullandığı ambulansın 2 kişi tarafından durdurulmasının ardından darbedilen sürücü, buna rağmen ambulanstaki hastayı tedavi göreceği hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:21
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        Bursa'da kullandığı ambulansın önü kesilerek darbedilen sürücü hastasını yalnız bırakmadı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasta taşırken kullandığı ambulansın 2 kişi tarafından durdurulmasının ardından darbedilen sürücü, buna rağmen ambulanstaki hastayı tedavi göreceği hastaneye ulaştırdı.

        Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsünün selektör yapıp korna çalarak yol istediği iddia edildi.

        Ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başladı.

        Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı.

        İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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