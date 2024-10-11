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        Bursa'da eski İl Seçim Kurulu Müdür Vekili Us'a 2 yıla kadar hapis istemi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından düzenlenen mazbata töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey için "alkışı az bularak" daha fazlasını istediği, emekli olmasının ardından da daha önceki talebi doğrultusunda belediyede daire başkanı olarak görevlendirildiği iddia edilen dönemin İl Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Us'a "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:37
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        Bursa'da eski İl Seçim Kurulu Müdür Vekili Us'a 2 yıla kadar hapis istemi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından düzenlenen mazbata töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey için "alkışı az bularak" daha fazlasını istediği, emekli olmasının ardından da daha önceki talebi doğrultusunda belediyede daire başkanı olarak görevlendirildiği iddia edilen dönemin İl Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Us'a "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Us'un Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Müdürü ve İl Seçim Kurulu Müdür Vekili olduğu dönemdeki yerel seçim sürecinde "görevini kötüye kullandığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanıp Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, 5 Nisan 2024'te Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı İl Seçim Müdürlüğü önünde düzenlenen mazbata törenindeki konuşmasına yer verildi.

        İddianamede, Us'un, Bozbey'i mazbatası verilmesi için kürsüye davet ettiği sırada "Değerli Bursalılar tırnak içinde söylüyorum canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey Belediye Başkanınız, hepinizi tebrik ediyorum", "Değerli alkışlarınız bu kadar mı, bu kadar mı, bu kadar mı millet, bu kadar mı yani, bu kadar mı beklediniz, biraz daha lütfen" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

        Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü'nde görev yapan personelin de tanık sıfatıyla ifadelerinin yer aldığı iddianamede, 2 Temmuz'da emekliye ayrılan sanığın kurum içinde Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olmak istediğini, bu talebini de yerel seçimler öncesinde ilgililere ilettiği öne sürüldü.

        İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün 12 Temmuz 2024 tarihli araştırma raporunda, sanığın Seçim Kurulu Müdürü iken görevinden emekli olduğunun ve Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde daire başkanı kadrosuna atamasının yapıldığının tespit edildiğinin belirtildiğine işaret edildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 22 Temmuz tarihli cevabi müzekkeresinde de şüphelinin 1. Derece Daire Başkanı kadrosuna başkanlık makamının onayıyla açıktan tayin edildiği ve 8 Temmuz'da görevine başladığı kaydedildi.

        -⁠ ⁠"Kanunda düzenlenen tarafsızlık normunu ihlal etti"

        İddianamede, soruşturmaya konu olay nedeniyle Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararıyla uyarma cezası alan sanığın, kamu düzenini bozacak şekilde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen tarafsızlık normunu ihlal ettiği, müteakiben seçimler öncesinde ve sonrasında ilgili görevlerden menfaat temin etmeye yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olmak istediği ve bu göreve atandığı anımsatıldı.

        "Sanığın yürüttüğü kamusal faaliyetle ilgili olarak kendisine görevini yapmak üzere verilen yetkiyi görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle menfaat sağladığı" hususunda yeterli şüphe elde edildiği belirtilen iddianamede, Us'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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