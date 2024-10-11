Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasının 102. yılı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde törenle kutlandı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, tarihi imzanın atıldığı Mütareke Evi Müzesi'nin önündeki Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Mudanya Mütarekesi’nin İsmet İnönü’nün askeri başarısının yanı sıra diplomatik alanda da kararlı duruşuyla kazanılmış bir zafer olduğunu söyledi.

Terzi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve tüm şehitleri minnetle andı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da Mudanya Mütarekesi’nin sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Dalgıç, Mudanya’nın barış ve uzlaşı ruhunu Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına yaymaya devam edeceklerini vurguladı.

Kutlamalar kapsamında çeşitli spor ve kültürel etkinlikler yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunun gösterileri ve öğrencilerin şiirleriyle renklenen program, Mütareke Müzesi Evi ziyaretiyle devam etti. Protokol üyeleri, 102 yıl önce imzanın atıldığı salonda ve müze önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.