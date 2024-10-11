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        Karacabey'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:50
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        Karacabey'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.K'nin (44) Canbalı Mahallesi'ndeki evine yaptıkları baskında 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski, 200 gram anason yağı ele geçirdi.

        Aynı mahallede Ş.İ'ye (64) ait evde yapılan aramada ise 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika, 100 gram anason yağı bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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