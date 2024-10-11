Karacabey'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.K'nin (44) Canbalı Mahallesi'ndeki evine yaptıkları baskında 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski, 200 gram anason yağı ele geçirdi.
Aynı mahallede Ş.İ'ye (64) ait evde yapılan aramada ise 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika, 100 gram anason yağı bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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