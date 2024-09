Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: Adil bir vergi düzenlemesi istiyoruz

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ,“Bizim talebimiz çok açık ve nettir. Biz, adil bir vergi düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Anayasada belirtildiği gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz, ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ sendikanın Bursa'da bulunan bir şubesin olağan genel kurulu toplantısına katıldı. Altundağ, sendika üyeleri tarafından konfeti ve meşalelerle karşılandı. Burada konuşan Altundağ, "Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel çalkantılar, iç karışıklıklar, göçler inanın bana bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etki yapıyor. Dünyada yaşanan her olumsuz gelişmenin sonunda bizler sıkıntılı günler geçiriyoruz. O nedenle bu günlerde ortaya koyacağımız birlik, beraberlik ve vereceğimiz mücadele bizim için hayati önem taşıyor. Her türlü olumsuzluğun, krizin bedelini tüm dünyada emekçiler ödüyor. Ancak biz artık bedel ödemek istemiyoruz. O nedenle büyüyeceğiz, güçleneceğiz, işimize, aşımıza hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Altundağ, "Kayıplarımız sürekli artıyor. Alım gücümüz düşüyor. Bir de yürürlükteki vergi sistemi nedeniyle, soframızdan her gün bir dilim ekmek daha azalıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, biz ne kadar başarılı sözleşmeler imza atsak, ne kadar yüksek zam oranlarına imza atsak da enflasyon ve hayat pahalılığı artıyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı bu şekilde devam ederse, üyelerimiz daha yüksek vergi dilimine girdikçe, koşullar daha da ağırlaşacak" ifadelerini kullandı. 'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'