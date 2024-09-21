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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:20
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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İrfaniye Mahallesi yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bölgeye önceden bırakılan atık kauçuk yığınlarına sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgeye geldi.

        Alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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