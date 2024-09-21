Bursa'da otoyolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa yönüne seyreden Sevim S. (40) idaresindeki 34 RN 3924 plakalı otomobil, otoyolun Balıkesir-Bursa güzergahının 134. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yolun sağındaki su kanalına çarptı.

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