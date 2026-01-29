Bursa'da evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten şüpheli tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından ilçe kırsalındaki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar maddesi, kurulu ve aktif iklimlendirme sistemi, 16 sentetik ecza hap, bitki yetiştirmede, sulamada kullanılan muhtelif tarımsal ürün ve ilaç ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.