        Bursa Haberleri

        Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

        Bursa'da kent genelinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:45
        Bursa'da kent genelinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor.

        Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

        Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

        Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

