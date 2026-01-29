Bursa'daki çelik fabrikasında üretimin yüzde 80'i ihraç ediliyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren çelik fabrikasında üretilen yassı çeliğin dolaylı ihracatla yüzde 80'i yurt dışına gönderilerek ülkeye döviz girdisi sağlanıyor.



Borusan Grubu'nun iştiraki olarak Gemlik'te 240 bin metrekare alanda 1994'te üretime başlayan ve dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal ortaklığıyla faaliyet gösteren Borçelik fabrikasında, 1100 kişilik ekiple üç ana grupta yılda yaklaşık 1,5 milyon ton yassı çelik üretiliyor.



Türkiye'nin büyük sanayi şirketlerine çelik tedarikinde kritik bir paydaş olan fabrikada, soğuk haddelenmiş sac, galvanizli sac ve asitlenmiş sıcak sac olarak üç ana grupta, 1,5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 15-20 ton ağırlığa kadar çıkabilen bobinler halinde üretim gerçekleştiriliyor.



Burada üretilen yassı çeliğin dolaylı ihracatla yüzde 80'i yurt dışına gönderiliyor.



Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, AA muhabirine, firmanın, Türkiye sanayisinin stratejik oyuncularından biri olduğunu söyledi.



Çakır, fabrikada üretilen soğuk sacın, radyatörlerde, buzdolaplarında ve çamaşır makinelerinde, galvanizli sacın ise ağırlıklı olarak otomotiv sanayisinde araçların kaportasında kullanıldığını aktardı.



Ticari, derin çekme, çift fazlı fırında sertleşebilen refosforize ve HSLA (yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik) gibi gelişmiş çelik kaliteleriyle de ürün gamlarını ve kalitelerini zenginleştirdiklerini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:



"Borçelik olarak bugün yaklaşık 1,5 milyon tonluk toplam yassı çelik üretim kapasitemizle Türkiye'nin en yüksek kaliteli çelik üreticilerinden biri konumundayız. Bunun 600 bin tonunu soğuk haddelenmiş sac, 900 bin tonunu ise galvanizli sac oluşturuyor. Kerim Çelik markamızın 500 bin tonluk çelik servis merkezi kapasitesi de bu üretim gücünü tamamlayıcı nitelikte. Böylece toplamda 2 milyon tona yaklaşan işlem, ürün, teslimat döngüsünü ileri teknolojiye ve müşteri odaklı iş modeline dayalı uçtan uca bir sistemle yönetiyoruz."



- ⁠Türkiye'de üretilen her 10 arabadan 9'unda, temel beyaz eşyaların tamamına sac tedariki



Firmanın doğrudan 36 ülkeye ihracat yaptığını ve ağırlıkla Avrupa Birliği, Balkan ve Kuzey Amerika ülkelerine ürün gönderdiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:



"Türkiye'de tedarik sağladığımız otomotiv, beyaz eşya, radyatör ve ısıtma soğutma gibi sektörler, yaklaşık yüzde 75 ihracat oranına sahip olduğu için ürünlerimiz nihai ürünler aracılığıyla da dolaylı olarak çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu nedenle ürünlerin küresel ayak izi aslında sadece bizim direkt olarak sevk ettiğimiz 36 ülkenin çok ötesine geçiyor. Doğrudan ve dolaylı ihracat birlikte değerlendirildiğinde Borçelik ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu da Borçelik’i Türkiye'nin ve bölgenin en geniş uluslararası erişime sahip yassı çelik tedarikçilerinden biri haline getiriyor."



Çakır, Borçelik'in misyonunun Türkiye'de katma değerli üretim ve ihracat yapan lokomotif sanayicilere yassı çelik sağlamak olduğunu ifade ederek, Türkiye'de üretilen her 10 arabadan 9'unda, üretilen temel beyaz eşyaların hepsinde de firmalarının sacının kullanıldığını dile getirdi.



-⁠ ⁠"Yapay zekayı insanın yerine geçen bir teknoloji olarak görmüyoruz"



Firmanın yapay zekadan etkin olarak faydalandığının altını çizen Çakır, "Yapay zekadan faydalanıyoruz ama biz yapay zekayı insanın yerine geçen bir teknoloji olarak görmüyoruz. İnsanı güçlendiren bir yardımcı olarak konumlandırıyoruz. Teknolojiyi çalışanlarımızın bilgi ve tecrübesini destekleyen ve karar alma gücünü, şirketin çevikliğini, esnekliğini artıran bir araç olarak değerlendiriyoruz." dedi.



Çakır, yapay zeka uygulamalarındaki önceliklerinin üretimdeki verimlilik artışı, kalite sürekliliğiyle enerji ve kaynakların etkin kullanımı gibi somut ve ölçülebilir faydalar sağlamak olduğunu belirterek, bununla birlikte de çalışan güvenliğini artıran, ergonomiyi destekleyen ve iş süreçlerini daha güvenli hale getiren çözümleri de geliştirmeye odaklandıklarını aktardı.



Geleceğe yönelik 3 ana odak noktaları olduğunu dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kalite, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm. Kalite tarafında özellikle üretimde galvanizli sac hatlarımızın daha verimli, daha yüksek yüzey kalitesine uygun hale getirecek modernizasyon yatırımlarımız var. Dijital tarafta yapay zeka destekli kalite kontrol, enerji optimizasyonu ve otomasyon projelerini daha da ileriye taşıyoruz. Son stratejik başlığımız ise yeşil dönüşüm. Düşük karbonlu üretim artık bir tercih değil, kaçınılmaz bir gereklilik. Bu kapsamda güneş ve rüzgar enerjisi santrali yatırımları gündemimizde yer alıyor. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırmaya ve düşük emisyonlu ham madde kullanımına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabii bunların yanında eğitim, istihdam ve fırsat eşitliği odaklı sosyal projeleri de sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz çünkü bizim için sürdürülebilirlik sadece çevre değil aynı zamanda insan ve toplum da demek."

