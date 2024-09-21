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        Bursa'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktı: 4 yaralı (2)

        KAZAKAMERADA Bursa'da, ehliyetsiz sürücü Kerem A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:40
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        Bursa'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktı: 4 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Bursa'da, ehliyetsiz sürücü Kerem A.'nın (17) kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımda yürüyen yaya G.A.'ya çarpıp, ardından takla atarak cipe vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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