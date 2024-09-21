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        GÜNCELLEME - Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aracının takla atması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 04:38 Güncelleme: 21.09.2024 - 04:38
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        GÜNCELLEME - Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aracının takla atması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ankara Yolu Caddesi'nde 16 BFT 900 plakalı otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü K.A. (17), bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına ve kaldırımda yürüyen yaya G.A'ya çarptıktan sonra takla attı.

        Savrulan araç, aynı istikamette seyreden 16 BDE 221 plakalı cipe çarptıktan sonra devrildi.

        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları E.K, A.D. ve kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı yaya G.A. yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        - Çevredekiler yardıma koştu

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, hızla gelen aracın kaldırıma çıkıp iş yerinin duvarına çarparak savrulması yer aldı.

        Otomobilin çarptığı yayanın kaldırımda bir süre hareketsiz yattığı, çevredekilerin yaralının yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı anlar da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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