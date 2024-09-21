GÜNCELLEME - Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aracının takla atması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı yayanın kaldırımda bir süre hareketsiz yattığı, çevredekilerin yaralının yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı anlar da görüntülendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları E.K, A.D. ve kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı yaya G.A. yaralandı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına ve kaldırımda yürüyen yaya G.A'ya çarptıktan sonra takla attı.

Ankara Yolu Caddesi'nde 16 BFT 900 plakalı otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü K.A. (17), bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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