Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Taksi ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:01 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksi ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşimişçan Caddesi’nde meydana geldi. Cafer I. idaresindeki 16 T 1224 plakalı taksi ile Göktürk Y. idaresindeki 16 BCE 834 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Göktürk Y. ile arkasındaki Hamza T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasarlı araçlar ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Taksi şoförü Cafer I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Göktürk Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil parçası üreten fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüld...
        Bursa'da otomobil parçası üreten fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüld...
        Bursa'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Bursa'da 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı