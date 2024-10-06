200 ses taklidiyle Guinness'e giren Bursalı komedyenin yeni hedefi Hollywood

SOSYAL medyada 'Taklitman’ adıyla bilinen Mehmet Dindar, sesiyle 200 ünlü ismi taklit ediyor. 200 ses taklidiyle, ‘Dünyada en çok ses çıkartan insan’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Bursalı komedyenin şimdiki hedefi ise Hollywood. Amerikan filmlerine dublaj yapmak isteyen ve kendi rekorunu 250 sesle kırmak istediğini söyleyen Dindar, DHA mikrofonuna, Al Pacino, Kemal Sunal, Aziz Yıldırım, Cem Yılmaz, Tuncel Kurtiz, Cüneyt Arkın, Bülent Ersoy ve çizgi film karakterleri Donald Duck ile Şirinler’in taklitlerini yaptı.

2014 yılında katıldığı bir yarışma programı ile adını duyuran Mehmet Dindar, yeteneğini 10 yaşında fark etti. Önce aile fertlerini, sonra akrabalarını ve komşularını taklit etmeye başlayan Dindar, gün geçtikçe kendini geliştirip, profesyonel olarak, ünlü kişileri taklit etmeye başladı. Dindar, sosyal medya kanalı 'Taklitman TV' ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. İstediği an istediği kişi olabilen Mehmet Dindar, sosyal medyada bilinen adıyla ise ‘Taklitman’, milyonlarca takipçiye ulaştığı süreci, “10 yaşındaydım. O zamanlar Kemal Sunal, işte Gaffur, Recep İvedik, bunlarla kendimizi geliştirmeye başladık. İşte Bülent Ersoy, biraz eko olsun. Eko sesi duyunca birazcık ister istemez bunlarla devam etti. Sonra kendiliğinden gelişti, hiç böyle çalışma falan da olmadı yani” sözleriyle anlattı.

200 SES TAKLİDİYLE REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ ‘Taklitman’; Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin sesini taklit ederek, Amerikalı bir taklitçinin yapmış olduğu 100 taklidi önce 120’ye, ardından kendi rekorlarını da kırarak 170 ve 200’e yükselterek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. ‘Dünyada en çok ses çıkartan insan’ unvanını elinde bulunduran Dindar’ın şimdiki hedefi ise Hollywood. Türkçe ve İngilizce olarak 250 sesi taklit etmek ve Amerikan filmlerine dublaj yapmak isteyen, Dindar, “Dünya üzerinde Gabriel Brown diye bir arkadaşımız var. 20 milyonun üstünde takipçisi var. Amerikalı bir ses sanatçısı. Onunla bir yarış içine girdik. Bir adam 120 ses, bir adam 170 ses, bir adam 200 ses oldu. YouTube'da da bir adam 200 sesle bunu biz vurguladık. En son kapanışı yaptık. Şimdi kısmetse 250 ses yapıp, yurt dışındaki Hollywood, ‘Hey merhaba dostum. Nasılsın. Ben Al Pacino’ gibi farklı farklı böyle seslerle hem İngilizcesi hem de Türkçesi bunları dünya rekoru kırarak, 250 ses yapmanın niyetindeyiz” diye konuştu.

‘EN FAVORİ TAKLİT AZİZ BAŞKAN’ Türkiye ve Avrupa’da en çok beğenilen taklidinin eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım olduğunu söyleyen Dindar, Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Arif Işık ile Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterlerinin de çok beğenildiğini ve istenildiğini söyledi. ‘YAPILMASI EN ZOR TAKLİT DONALD DUCK’ Mehmet Dindar, DHA mikrofonuna, Al Pacino, Kemal Sunal, Aziz Yıldırım, Cem Yılmaz, Tuncel Kurtiz, Cüneyt Arkın, Bülent Ersoy ve çizgi film karakterleri Donald Duck ile Şirinler’in taklitlerini de yaptı. Çizgi film karakterlerinin seslendirilmesinin çok zor olduğuna ve bunu dünya üzerinde yapan sayılı insanlardan biri olduğuna dikkat çeken Dindar, “Yapmakta en çok zorlanılan, dünya üzerinde de en çok böyle yapılması çok zor olan taklit Donald Duck. Bu ses tonları daha zor böyle. Bir anda bir anda geçişi olduğu için daha zor” ifadelerini kullandı.