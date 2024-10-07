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        Otomatik tüfekle havaya ateş açtı; o anlar kamerada

        BURSA'da otomatik tüfekle havaya ateş açan şüpheli, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:45
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        Otomatik tüfekle havaya ateş açtı; o anlar kamerada
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        BURSA'da otomatik tüfekle havaya ateş açan şüpheli, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kimliği tespit edilen M.O. (30) yakalanırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

        Bursa'da 4 Ekim'de otomatik tüfekle havaya ateş açan şüphelinin ortaya çıkan görüntüleri sonrası Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Şüphelinin 1 suçtan kaydı bulunan M.O. olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi dün Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi'nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. Sorgusunda Mudanya ilçesi Ayazma Mahallesi'nde havaya ateş açtığını söyleyen M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Trilye Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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