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        Bataklığa saplanan 3 çocuk, insan zinciri ile kurtarıldı; o anlar kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bataklığa saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:00
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        Bataklığa saplanan 3 çocuk, insan zinciri ile kurtarıldı; o anlar kamerada
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bataklığa saplandı. Çocuklar çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşlarının 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuklar, insan zinciri oluşturularak, tek tek göletten çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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