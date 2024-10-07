Bataklığa saplanan 3 çocuk, insan zinciri ile kurtarıldı; o anlar kamerada

Olay, dün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşlarının 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuklar, insan zinciri oluşturularak, tek tek göletten çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA’nınİnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bataklığa saplandı. Çocuklar çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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