Bursa merkezli 4 ilde 'Daltonlar' operasyonu; Azerbaycanlı iş insanını yaralayan kasklı örgüt üyeleri yakalandı (2)

BAŞSAVCILIK:1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Azerbaycanlı iş insanını tehdit edip, silahla yaraladığı iddiasıyla 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 şüpheliye yönelik olarak 04.10.2024 tarihinde Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 10 şüphelinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 07.10.2024 tarihinde 9 şüphelinin, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yaralanarak, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma’ suçundan, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği, 1 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğer 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”