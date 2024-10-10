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        Kavga ettiği sevgilisi ile ablasını tehdit eden şüpheli tutuklandı

        BURSA'dakavga ettiği kız arkadaşını takip edip, ablasına da "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum" diyerek mesaj atan Hasan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:00
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        Kavga ettiği sevgilisi ile ablasını tehdit eden şüpheli tutuklandı
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        BURSA'dakavga ettiği kız arkadaşını takip edip, ablasına da "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum" diyerek mesaj atan Hasan S. (29) yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan S., iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'yi (26) evine tüfekle giderek tehdit etti. Hasan S. ardından Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya (28) sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı. Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi. Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı. Sümeyye K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" yazdığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dün yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Hasan S. işlemleri sonrası tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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