Baba ile oğlunun saldırısına uğrayan paramedik ambulans sürücüsü, olay anını DHA'ya anlattı

BURSA’da, kalp krizi geçiren hastayı taşıdığı ambulansın önünü, kullandığı otomobille kesen tekstilci S.Y. (53) ile oğlu Melih Y. (22) tarafından darbedilen paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu (26), olayı DHA muhabirine anlattı. Darba bağlı olarak dil kökü kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan ve yaralı halde hastayı hastaneye yetiştiren Karasulu, "Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı" dedi.

‘HASTANIN HER DAKİKASI, HER SANİYESİ ÇOK ÖNEMLİ’

Halen yoğun bakımda bulunan ambulanstaki hastanın sağlık durumu riskli olduğu için, yaralı haldeyken ambulansı kullanıp, hastayı hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Karasulu, “Hasta kalp krizi geçiren bir hasta. Kalbi besleyen bir damarın tıkanması demek bu. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım, o yüzden sevk ediliyor. Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Çünkü, hasta kalp krizi geçiren bir hastaydı. Ben biraz zorlandım, başım döndü. Hastaneye gittiğimde, acil serviste de zaten midem bulandı. Ama o can havliyle de hastayı götürmek zorundaydık. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı. Dudağımda 12 dikiş var, dil kökü kıkırdağım kırıldı. Çeneme vurduğu için, çenemde büyük hassasiyet var. Yutkunmada güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.